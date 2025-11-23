Рубио заявил о прогрессе в сближении позиций на переговорах по Украине в Женеве

«Наши команды пошли по комнатам, чтобы работать над некоторыми выдвинутыми предложениями. Мы работаем над изменениями в надежде продвинуться в сближении по различиям», — сказал Рубио. По его словам, встреча проходит продуктивно и позволяет конструктивно прорабатывать детали.
Он отметил, что переговоры дали «очень хороший результат», основанный на вкладе всех участников, а стороны смогли пройти по предложенному плану «пункт за пунктом», обсуждая ключевые аспекты урегулирования.
Напомним, первая сессия переговоров между украинской делегацией и представителями США в Женеве завершилась и получила положительную оценку от руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. По его словам, встреча прошла «очень продуктивно».
