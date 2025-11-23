Рубио заявил о прогрессе в сближении позиций на переговорах по Украине в Женеве

«Наши команды пошли по комнатам, чтобы работать над некоторыми выдвинутыми предложениями. Мы работаем над изменениями в надежде продвинуться в сближении по различиям», — сказал Рубио. По его словам, встреча проходит продуктивно и позволяет конструктивно прорабатывать детали.