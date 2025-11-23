Пушков назвал план стран ЕС по Украине планом продолжения войны

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. План стран Евросоюза по решению украинского конфликта — это продуманный план продолжения войны, считает сенатор РФ Алексей Пушков.
«Европейский “мирный план” — это не план мира, а план продолжения войны. Продуманный и выверенный», — написал он в своем Telegram-канале.
Как следует из текста документа, Европа в своем предложении по урегулированию допускает вступление Украины в НАТО при консенсусе среди членов альянса. Европейское предложение по плану урегулирования не содержит сроков, в которые Украина должна провести выборы. Европейские предложения по урегулированию содержат пункт, согласно которому НАТО не будет размещать войска на Украине, но с формулировкой «в мирное время». Кроме того, европейские предложения по урегулированию не содержат пункт про признание Крыма, Луганска и Донецка де-факто российскими.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России «стратегическое поражение» на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.