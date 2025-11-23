Reuters: план ЕС по Украине включает предложение о членстве страны в НАТО

По данным агентства, план подготовили Великобритания, Франция и Германия. В частности, как следует из текста документа, Европа допускает вступление Украины в НАТО, если будут согласны члены альянса.
При этом план не содержит сроков, в которые Украина должна провести выборы, а также пункт про признание Крыма и Донбасса российскими.
Ранее сообщалось, что страны ЕС предложили ограничить численность ВСУ 800 тысячами человек «в мирное время» вместо 600 тысяч, как это предусмотрено в плане США по урегулированию.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше