Reuters: план ЕС по Украине включает предложение о членстве страны в НАТО

План ЕС по урегулированию на Украине не содержит сроков, в которые страна должна провести выборы.

Источник: Аргументы и факты

План по урегулированию украинского конфликта, который разработали страны ЕС в ответ на предложение США, включает в себя пункт о вероятном вступлении Украины в НАТО, пишет Reuters.

По данным агентства, план подготовили Великобритания, Франция и Германия. В частности, как следует из текста документа, Европа допускает вступление Украины в НАТО, если будут согласны члены альянса.

При этом план не содержит сроков, в которые Украина должна провести выборы, а также пункт про признание Крыма и Донбасса российскими.

Ранее сообщалось, что страны ЕС предложили ограничить численность ВСУ 800 тысячами человек «в мирное время» вместо 600 тысяч, как это предусмотрено в плане США по урегулированию.

