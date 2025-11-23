Что Лукашенко и Путин обсуждали по телефону? Крутой поделился подробностями

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой рассказал, о чем президенты Беларуси и России недавно говорили по телефону, сообщает БЕЛТА.
«Это был звонок в преддверии мероприятий по линии ОДКБ в Бишкеке. Обсуждались в основном повестка этого заседания и сотрудничество в военно-промышленном комплексе», — сказал Дмитрий Крутой в эфире телеканала «Беларусь 1».
Перспективные проекты, оборона и безопасность, ситуация на границе. Подробности разговора Лукашенко с Путиным.
Как сообщалось, телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным состоялся 15 ноября. Более подробно обсудить вопросы и темы, представляющие взаимный интерес, президенты договорились в ближайшее время — прежде всего в ходе предстоящего в конце ноября в Бишкеке саммита ОДКБ. -0-