23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого они отметили критический момент в поисках урегулирования конфликта в Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
В пресс-релизе британского правительства сообщается, что лидеры обсудили различные аспекты встречи на высоком уровне в Женеве, посвященной мирному плану США по Украине, и подчеркнули необходимость совместной работы для достижения справедливого и устойчивого мира.
Рубио: США добились прогресса на переговорах в Женеве по Украине.
Администрация США ранее анонсировала разработку плана по украинскому урегулированию, однако детали пока не раскрываются, поскольку работа над ним продолжается. В Кремле заявили о готовности России к переговорам и подтвердили свою позицию по обсуждениям в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании Совета безопасности, отметил, что план США может стать основой для окончательного мирного урегулирования, но его содержание с Россией пока не обсуждается. Путин предположил, что это связано с трудностями администрации США в получении согласия Киева, так как Украина и ее европейские союзники продолжают надеяться на возможность стратегического поражения России на поле боя. Он указал на отсутствие объективной информации о реальной ситуации на фронте.
Путин заявил, что если Киев откажется от предложений США, то Украина и ее союзники должны осознать, что аналогичные события, как в Купянске, могут повториться и на других ключевых участках фронта. Он добавил, что это устраивает Россию, так как способствует достижению целей специальной военной операции, однако Россия готова к мирным переговорам при условии предметного обсуждения всех деталей предложенного плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что киевский режим должен принять решение и начать переговоры, поскольку пространство для маневра у Киева сокращается в результате наступательных действий российских вооруженных сил. Он отметил, что продолжение конфликта для Киева становится бессмысленным и опасным. -0-