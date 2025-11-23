Трамп и Стармер обсудили процесс урегулирования конфликта в Украине

Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании Совета безопасности, отметил, что план США может стать основой для окончательного мирного урегулирования, но его содержание с Россией пока не обсуждается. Путин предположил, что это связано с трудностями администрации США в получении согласия Киева, так как Украина и ее европейские союзники продолжают надеяться на возможность стратегического поражения России на поле боя. Он указал на отсутствие объективной информации о реальной ситуации на фронте.