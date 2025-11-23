Песков: Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор 24 ноября

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонные переговоры 24 ноября. Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
— Да. Мы можем подтвердить. Такой разговор запланирован, — цитирует пресс-секретаря главы государства ТАСС.
19 ноября Эрдоган также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики обсудили урегулирование российско-украинского военного конфликта.
После президент Турции заявил о готовности организовать в стране саммит России и США. Он добавил, что для прекращения украинского конфликта полезен диалог.
Турецкий политик ранее утверждал, что «бароны войны» провоцируют эскалацию конфликта. Однако он не уточнил, о каких именно странах или силах идет речь.
Последний раз Путин и Эрдоган связывались 18 июля. В ходе разговора президент России подтвердил принципиальный настрой на поиск урегулирования кризиса. Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул важность прямых переговоров между Москвой и Киевом.