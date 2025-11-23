Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор 24 ноября

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонные переговоры 24 ноября. Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонные переговоры 24 ноября. Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Да. Мы можем подтвердить. Такой разговор запланирован, — цитирует пресс-секретаря главы государства ТАСС.

19 ноября Эрдоган также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики обсудили урегулирование российско-украинского военного конфликта.

После президент Турции заявил о готовности организовать в стране саммит России и США. Он добавил, что для прекращения украинского конфликта полезен диалог.

Турецкий политик ранее утверждал, что «бароны войны» провоцируют эскалацию конфликта. Однако он не уточнил, о каких именно странах или силах идет речь.

Последний раз Путин и Эрдоган связывались 18 июля. В ходе разговора президент России подтвердил принципиальный настрой на поиск урегулирования кризиса. Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул важность прямых переговоров между Москвой и Киевом.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше