Вариант плана Евросоюза по завершению кризиса на Украине содержит в себе всего 24 пункта, о чем сообщает The Telegraph. Газета обнародовала полное содержание документа.
Согласно этому плану, обсуждение территориальных вопросов будет проходить по текущей линии соприкосновения. Киев получит юридические гарантии безопасности от США и других государств, похожие на статью № 5 Устава НАТО.
В материалах также числится, что обе стороны должны прекратить огонь на земле, в воздухе и на море. Российская и украинская делегации после остановки боев сразу же начнут переговоры о международном контроле за условиями мира. Также Украину обязаны принять в Евросоюз, а вот насчет членства НАТО должны решать только участники блока.
Помимо этого, территориальные вопросы с Россией будут решаться уже после полного прекращения боевых действий. Украине обещают восстановление страны и финансовую помощь, часть которой передадут за счет заблокированных активов Москвы.
Ранее в Кремле заявляли, что для завершения конфликта Украина должна отказаться от вступления в военные альянсы и передать России контроль над Донбассом. Об этих условиях неоднократно сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров. Также стоит отметить, что именно киевский режим все никак не соглашается на проведение переговоров, в то время как Москва всегда открыта к ним.