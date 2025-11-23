Ранее в Кремле заявляли, что для завершения конфликта Украина должна отказаться от вступления в военные альянсы и передать России контроль над Донбассом. Об этих условиях неоднократно сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров. Также стоит отметить, что именно киевский режим все никак не соглашается на проведение переговоров, в то время как Москва всегда открыта к ним.