Глава Администрации президента Беларуси Крутой объяснил смысл вечернего телефонного разговора Лукашенко и Путина

Крутой объяснил смысл вечернего телефонного разговора Лукашенко и Путина.

Источник: Комсомольская правда

Глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой объяснил смысл вечернего телефонного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина вечером в субботу. Подробности были озвучены в эфире телеканала «Беларусь 1».

Напомним, телефонный разговор состоялся поздним вечером субботы, 15 ноября. Мы писали, что Лукашенко и Путин по телефону обсудили ситуацию на границе Союзного государства, вопросы обороны и безопасности, взаимодействия при строительстве третьего энергоблока на Белорусской АЭС, а также тематику саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке в конце ноября 2025-го.

Дмитрий Крутой также пояснил смысл вечернего разговора президентов:

«Это был звонок в преддверии мероприятий по линии ОДКБ в Бишкеке. Но обсуждались в основном повестка этого заседания и сотрудничество в военно-промышленном комплексе».

Тем временем Минтранс анонсировал скоростные автобусные маршруты по Беларуси и сказал, заменят ли полностью междугородние маршрутки на автобусы.

Тем временем власти назвали причины разводов белорусов, которые прожили в браке по полвека: «Боюсь, чтобы дети не похоронили нас рядом».

А Минсвязи Беларуси заявило, что некоторые стеклопакеты снижают качество мобильной связи до 1000 раз.

