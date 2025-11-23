Глава Администрации президента Беларуси Крутой объяснил смысл вечернего телефонного разговора Лукашенко и Путина

Напомним, телефонный разговор состоялся поздним вечером субботы, 15 ноября. Мы писали, что Лукашенко и Путин по телефону обсудили ситуацию на границе Союзного государства, вопросы обороны и безопасности, взаимодействия при строительстве третьего энергоблока на Белорусской АЭС, а также тематику саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке в конце ноября 2025-го.