Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуров назвал правдоподобной версию о причастности Франции к смерти Чарли Кирка

Дуров допустил причастность Парижа к гибели Чарли Кирка.

Источник: Комсомольская правда

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал правдоподобной теорию о причастности Парижа к гибели консервативного политика и активиста из США Чарли Кирка. Свое мнение по этой теме он высказал у себя на странице в соцсети Х.

Таким образом бизнесмен прокомментировал версию американской журналистки Кэндис Оуэнс, которая утверждает, что в убийстве активиста замешана зарубежная страна. По ее словам, снайпер, стрелявший в Кирка, якобы проходил военное обучение в 13-й бригаде французского легиона.

«Проанализировав все, что Чарли Кирк когда-либо говорил о Франции (президента Эммануэля — прим. ред.) Макрона, я нахожу информацию Кэндис (Оуэнс — прим. ред.) о причастности Франции к его смерти вполне правдоподобной», — отметил он в публикации.

Дуров также напомнил, что Кирк поддержал его, когда французская полиция задержала предпринимателя и обвиняла его мессенджер в причастности к терактам. Тогда политик предлагал ввести 300% пошлины против Парижа.

Напомним, что в сентябре Чарли Кирк получил смертельное ранение в шею во время своего выступления перед студентами в Университете долины Юта. Убийцу спустя примерно неделю смогли поймать им оказался парень, который в прошлом учился в этом вузе и яро выступал против политики президента США Дональда Трампа.

Узнать больше по теме
Биография Чарли Кирка
Американский политический активист, публицист и основатель организации Turning Point USA, Чарли Кирк стал одной из самых заметных фигур консервативного движения. Детали его жизни, карьеры и трагической гибели — в нашем материале.
Читать дальше