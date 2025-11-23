Дуров назвал правдоподобной версию о причастности Франции к смерти Чарли Кирка

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал правдоподобной теорию о причастности Парижа к гибели консервативного политика и активиста из США Чарли Кирка. Свое мнение по этой теме он высказал у себя на странице в соцсети Х.
Таким образом бизнесмен прокомментировал версию американской журналистки Кэндис Оуэнс, которая утверждает, что в убийстве активиста замешана зарубежная страна. По ее словам, снайпер, стрелявший в Кирка, якобы проходил военное обучение в 13-й бригаде французского легиона.
«Проанализировав все, что Чарли Кирк когда-либо говорил о Франции (президента Эммануэля — прим. ред.) Макрона, я нахожу информацию Кэндис (Оуэнс — прим. ред.) о причастности Франции к его смерти вполне правдоподобной», — отметил он в публикации.
Дуров также напомнил, что Кирк поддержал его, когда французская полиция задержала предпринимателя и обвиняла его мессенджер в причастности к терактам. Тогда политик предлагал ввести 300% пошлины против Парижа.
Напомним, что в сентябре Чарли Кирк получил смертельное ранение в шею во время своего выступления перед студентами в Университете долины Юта. Убийцу спустя примерно неделю смогли поймать им оказался парень, который в прошлом учился в этом вузе и яро выступал против политики президента США Дональда Трампа.