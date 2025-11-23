Дуров назвал правдоподобной версию о причастности Франции к смерти Чарли Кирка

Напомним, что в сентябре Чарли Кирк получил смертельное ранение в шею во время своего выступления перед студентами в Университете долины Юта. Убийцу спустя примерно неделю смогли поймать им оказался парень, который в прошлом учился в этом вузе и яро выступал против политики президента США Дональда Трампа.