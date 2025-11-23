Ричмонд
В Нигерии освободили похищенных в одной из церквей 38 верующих

«Мои соотечественники-нигерийцы, вы помните, что я отменил поездку на саммит G20 в Южной Африке для координации усилий наших служб безопасности, — цитирует его портал The Cable. — Благодаря их усилиям спасены все 38 прихожан, похищенных в штате Квара».

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Освобождены все 38 прихожан церкви на западе Нигерии, захваченных террористами в заложники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента Нигерии Бола Тинубу.

«Мои соотечественники-нигерийцы, вы помните, что я отменил поездку на саммит G20 в Южной Африке для координации усилий наших служб безопасности, — цитирует его портал The Cable. — Благодаря их усилиям спасены все 38 прихожан, похищенных в штате Квара. Я пристально слежу за обстановкой в сфере безопасности по всей стране и получаю доклады о борьбе с преступностью. Я не отступлю. Каждый нигериец в каждом штате имеет право на безопасность — мы наведем порядок в стране и защитим народ».

Церковь в штате Квара была атакована в ночь на 19 ноября. Террористы открыли беспорядочный огонь по прихожанам. Пять верующих были убиты, 38 захвачены в заложники. -0-