В Нигерии освободили похищенных в одной из церквей 38 верующих

«Мои соотечественники-нигерийцы, вы помните, что я отменил поездку на саммит G20 в Южной Африке для координации усилий наших служб безопасности, — цитирует его портал The Cable. — Благодаря их усилиям спасены все 38 прихожан, похищенных в штате Квара. Я пристально слежу за обстановкой в сфере безопасности по всей стране и получаю доклады о борьбе с преступностью. Я не отступлю. Каждый нигериец в каждом штате имеет право на безопасность — мы наведем порядок в стране и защитим народ».