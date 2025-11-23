Ричмонд
Ермак анонсировал вторую встречу по Украине после переговоров в Женеве

Андрей Ермак анонсировал встречу по Украине с привлечением представителей ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Андрей Ермак, глава офиса Владимира Зеленского и руководитель украинской делегации, анонсировал проведение второй встречи по Украине после переговоров с американскими представителями в Женеве.

«В скором времени сегодня состоится вторая встреча, на которой мы продолжим работать над общими предложениями с привлечением наших европейских партнеров», — написал Андрей Ермак в Telegram.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах в Женеве удалось достигнуть заметного прогресса в урегулировании украинского конфликта. Он добавил, что Белый дом представит подробности по их результатам.

