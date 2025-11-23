Рубио: США понимают красные линии обеих сторон по Украине

ЖЕНЕВА, 23 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты хорошо понимают приоритеты и красные линии сторон конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио.
«Один из аспектов вовлеченности в этот процесс на протяжение 10 месяцев — это хорошее понимание приоритетов и красных линий, а также важных вопросов обеих сторон», — сказал он.
Соединенные Штаты считают переговоры по урегулированию украинского конфликта, состоявшиеся в Женеве, самыми продуктивными за все время контактов, заявил Рубио на пресс-конференции по итогам встречи.
«Я думаю, сегодняшний день стоил того. Это, вероятно, был самый продуктивный день, который у нас был по этому вопросу, возможно, за все время нашего участия, но уж точно за очень долгое время», — сказал Рубио.
Госсекретарь, однако, подчеркнул, что не готов «объявлять победу или завершение [в вопросе урегулирования конфликта]», поскольку «работа остается». «Но сегодня мы [продвинулись] гораздо дальше, чем были, когда начинали этим утром, и чем мы были неделю назад», — заключил он.