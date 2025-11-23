Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио: США понимают красные линии обеих сторон по Украине

Госсекретарь отметил, что американская сторона считает переговоры в Женеве по Украине самыми продуктивными за время контактов.

Источник: Reuters

ЖЕНЕВА, 23 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты хорошо понимают приоритеты и красные линии сторон конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио.

«Один из аспектов вовлеченности в этот процесс на протяжение 10 месяцев — это хорошее понимание приоритетов и красных линий, а также важных вопросов обеих сторон», — сказал он.

Соединенные Штаты считают переговоры по урегулированию украинского конфликта, состоявшиеся в Женеве, самыми продуктивными за все время контактов, заявил Рубио на пресс-конференции по итогам встречи.

«Я думаю, сегодняшний день стоил того. Это, вероятно, был самый продуктивный день, который у нас был по этому вопросу, возможно, за все время нашего участия, но уж точно за очень долгое время», — сказал Рубио.

Госсекретарь, однако, подчеркнул, что не готов «объявлять победу или завершение [в вопросе урегулирования конфликта]», поскольку «работа остается». «Но сегодня мы [продвинулись] гораздо дальше, чем были, когда начинали этим утром, и чем мы были неделю назад», — заключил он.

Роль ЕС и НАТО в урегулировании на Украине еще предстоит обсудить, добавил он. Итоги переговоров по Украине пока обнародовать рано, они продолжаются, подытожил американский политик.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше