Премьер Турчин назвал закрытие границ соседями Беларуси импульсивными действиями

«Самое главное, что с соседями надо всегда разговаривать, прежде чем принимать какие-то решения. И на сегодняшний день все-таки мы должны, скажем так, всегда действовать в конструктивном ключе, исходя из интересов наших граждан, из интересов наших экономик, из интересов бизнеса», — заметил белорусский премьер.