Премьер Турчин назвал закрытие границ соседями Беларуси импульсивными действиями

Премьер Турчин: закрытие границ соседями Беларуси — импульсивные действия.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин в эфире телеканала «Беларусь 1» назвал импульсивными действиями действия соседей страны по закрытию границ, которые «не очень красят людей столь высокого уровня».

Турчин, в частности, задался вопросом, зачем закрытие границ нужно самим соседним с Беларусью странам.

«Самое главное, что с соседями надо всегда разговаривать, прежде чем принимать какие-то решения. И на сегодняшний день все-таки мы должны, скажем так, всегда действовать в конструктивном ключе, исходя из интересов наших граждан, из интересов наших экономик, из интересов бизнеса», — заметил белорусский премьер.

Он добавил, что государственные деятели все же начинают мыслить прагматично и приходить к верным решениям, «когда уходят в сторону какие-то странные причины, идеи». Турчин напомнил:

«Поэтому, если есть какая-то проблема, мы всегда открыты к диалогу. Давайте будем обсуждать, решать эти проблемы, если таковые имеются».

Тем временем глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой объяснил смысл вечернего телефонного разговора президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Еще Минтранс анонсировал скоростные автобусные маршруты по Беларуси и сказал, заменят ли полностью междугородние маршрутки на автобусы.

Также власти назвали причины разводов белорусов, которые прожили в браке по полвека: «Боюсь, чтобы дети не похоронили нас рядом».

А Минсвязи Беларуси заявило, что некоторые стеклопакеты снижают качество мобильной связи до 1000 раз.

