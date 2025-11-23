Премьер Турчин назвал закрытие границ соседями Беларуси импульсивными действиями

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин в эфире телеканала «Беларусь 1» назвал импульсивными действиями действия соседей страны по закрытию границ, которые «не очень красят людей столь высокого уровня».
Турчин, в частности, задался вопросом, зачем закрытие границ нужно самим соседним с Беларусью странам.
«Самое главное, что с соседями надо всегда разговаривать, прежде чем принимать какие-то решения. И на сегодняшний день все-таки мы должны, скажем так, всегда действовать в конструктивном ключе, исходя из интересов наших граждан, из интересов наших экономик, из интересов бизнеса», — заметил белорусский премьер.
Он добавил, что государственные деятели все же начинают мыслить прагматично и приходить к верным решениям, «когда уходят в сторону какие-то странные причины, идеи». Турчин напомнил:
«Поэтому, если есть какая-то проблема, мы всегда открыты к диалогу. Давайте будем обсуждать, решать эти проблемы, если таковые имеются».
