Глава МИД Беларуси Рыженков заявил, что в Польше лучше считают деньги

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков сказал в эфире телеканала «Беларусь 1», что в Польше лучше считают деньги.
Говоря о решении западной соседки Беларуси по открытию еще двух пунктов пропуска «Бобровники» и «Кузница» с 17 ноября, глава белорусского МИД сказал:
«Я считаю, что Польша продемонстрировала такой жесткий, нормальный прагматизм. В Польше лучше считают деньги. И Польша реально хочет быть предсказуемым партнером в выстраивании очень серьезного логистического, транспортного хаба на своей территории, к чему они и стремятся».
Также премьер Беларуси Александр Турчин назвал закрытие границ соседями Беларуси импульсивными действиями.
Тем временем глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой объяснил смысл вечернего телефонного разговора президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина.
Еще Минтранс анонсировал скоростные автобусные маршруты по Беларуси и сказал, заменят ли полностью междугородние маршрутки на автобусы.