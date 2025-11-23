Мерц назвал дискуссии о возможной отправке военных в Украину спекуляциями

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает преждевременными дискуссии о возможной отправке немецких военных в Украину для контроля над соблюдением перемирия в демилитаризованной зоне в случае ее создания. Об этом сообщает ТАСС.
В интервью телеканалу Welt он заявил, что это «спекуляции, которые действительно не имеют ничего общего с нынешней ситуацией». По мнению Мерца, для начала следует достигнуть режима прекращения огня, что уже было бы большим успехом.
Комментируя переговоры в Женеве, он сообщил, что якобы там обсуждаются лишь «части этих 28 пунктов» плана США по Украине. При этом он подчеркнул, что для Берлина «совершенно точно красной линией является территориальная целостность Украины, а также право на существование этой страны». «Я лично поддерживаю переговорную линию украинского правительства», — утверждает Мерц.
В конце августа газета Bild сообщала, что власти ФРГ сняли с повестки дня обсуждение вопроса о возможной отправке в Украину военных Бундесвера (ВС Германии) для контроля над соблюдением перемирия в случае его установления. И даже если между Россией и Украиной будет заключено соглашение, Берлин готов помогать Киеву прежде всего лишь деньгами, отметило тогда издание. -0-