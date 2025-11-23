Ричмонд
Глава МИД Рыженков раскрыл главную идею Польши в конфронтации с Беларусью

Рыженков раскрыл главную идею Польши в конфронтации с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков раскрыл в эфире телеканала «Беларусь 1» главную идею Польши в конфронтации с Беларусью.

Говоря о решении западной соседки Беларуси по открытию еще двух пунктов пропуска «Бобровники» и «Кузница» с 17 ноября, а также заметив, что «в Польше лучше считают деньги», глава белорусской дипломатии сказал:

«Главная идея конфронтации в свое время у польской стороны была в привлечении избыточного внимания со стороны Европейского союза, НАТО и основных своих партнеров по этим организациям для получения серьезных финансовых вложений якобы на предотвращение угрозы с Востока. Сегодня решения приняты, деньги начинают поступать, осваиваться».

В связи с этим министр добавил, что «Польша теперь потихонечку может уже от конфронтации отходить к выстраиванию диалога в другой плоскости». Еще Рыженков отметил, что власти Польши — «очень прагматичные люди».

Также премьер Беларуси Александр Турчин назвал закрытие границ соседями Беларуси импульсивными действиями.

Тем временем власти назвали причины разводов белорусов, которые прожили в браке по полвека: «Боюсь, чтобы дети не похоронили нас рядом».

А Минсвязи Беларуси заявило, что некоторые стеклопакеты снижают качество мобильной связи до 1000 раз.

