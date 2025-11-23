Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госовенпром ответил, сможет ли Беларусь создать свой «Орешник»

Глава Госвоенпрома Пантус сказал, смогут ли белорусы создать свой «Орешник».

Источник: Комсомольская правда

Председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус сказал в эфире телеканала «Беларусь 1», сможет ли Беларусь создать свой «Орешник».

Речь про «свой условный “Орешник” зашла в контексте большого совещания президента Беларуси Александра Лукашенко с учеными. Тогда он назвал недостаточными результаты работы в этой сфере: “Тратится много, а отдачи мы не видим”. А еще Лукашенко сказал, кому проиграли конкуренцию белорусские ученые.

Но вернемся к вопросу о создании в Беларуси своего комплекса вроде российского «Орешники». Глава Госвоенпрома на этот счет был краток:

«Не обязательно говорить про “Орешник”. Есть много других средств вооружения, которые сегодня находятся в стадии разработки, в том числе с российскими партнерами».

Дмитрий Панутус добавил, что «очень много впереди» в данном направлении.

Тем временем глава МИД Максим Рыженков раскрыл главную идею Польши в конфронтации с Беларусью, заметив, что «в Польше лучше считают деньги». Также премьер Беларуси Александр Турчин назвал закрытие границ соседями Беларуси импульсивными действиями.

А власти назвали причины разводов белорусов, которые прожили в браке по полвека: «Боюсь, чтобы дети не похоронили нас рядом».

Еще Минсвязи Беларуси заявило, что некоторые стеклопакеты снижают качество мобильной связи до 1000 раз.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше