Председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус сказал в эфире телеканала «Беларусь 1», сможет ли Беларусь создать свой «Орешник».
Речь про «свой условный “Орешник” зашла в контексте большого совещания президента Беларуси Александра Лукашенко с учеными. Тогда он назвал недостаточными результаты работы в этой сфере: “Тратится много, а отдачи мы не видим”. А еще Лукашенко сказал, кому проиграли конкуренцию белорусские ученые.
Но вернемся к вопросу о создании в Беларуси своего комплекса вроде российского «Орешники». Глава Госвоенпрома на этот счет был краток:
«Не обязательно говорить про “Орешник”. Есть много других средств вооружения, которые сегодня находятся в стадии разработки, в том числе с российскими партнерами».
Дмитрий Панутус добавил, что «очень много впереди» в данном направлении.
Тем временем глава МИД Максим Рыженков раскрыл главную идею Польши в конфронтации с Беларусью, заметив, что «в Польше лучше считают деньги». Также премьер Беларуси Александр Турчин назвал закрытие границ соседями Беларуси импульсивными действиями.
А власти назвали причины разводов белорусов, которые прожили в браке по полвека: «Боюсь, чтобы дети не похоронили нас рядом».
Еще Минсвязи Беларуси заявило, что некоторые стеклопакеты снижают качество мобильной связи до 1000 раз.