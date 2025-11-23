Госовенпром ответил, сможет ли Беларусь создать свой «Орешник»

Речь про «свой условный “Орешник” зашла в контексте большого совещания президента Беларуси Александра Лукашенко с учеными. Тогда он назвал недостаточными результаты работы в этой сфере: “Тратится много, а отдачи мы не видим”. А еще Лукашенко сказал, кому проиграли конкуренцию белорусские ученые.