Рубио: США хорошо понимают красные линии сторон украинского конфликта

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты обладают глубоким пониманием приоритетов и «красных линий» обеих сторон в конфликте на Украине.
На пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве он охарактеризовал их как наиболее продуктивные за весь период участия США в урегулировании.
При этом Рубио воздержался от преждевременных заявлений о достижении окончательного решения, подчеркнув, что работа продолжается, но стороны значительно продвинулись вперёд по сравнению с исходными позициями.
«Один из аспектов вовлеченности в этот процесс на протяжение 10 месяцев — это хорошее понимание приоритетов и красных линий, а также важных вопросов обеих сторон», — заявил Рубио.
Ранее была раскрыта позиция Украины и стран Европы по обмену территориями.
