Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио: США хорошо понимают красные линии сторон украинского конфликта

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты обладают глубоким пониманием приоритетов и «красных линий» обеих сторон в конфликте на Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты обладают глубоким пониманием приоритетов и «красных линий» обеих сторон в конфликте на Украине.

На пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве он охарактеризовал их как наиболее продуктивные за весь период участия США в урегулировании.

При этом Рубио воздержался от преждевременных заявлений о достижении окончательного решения, подчеркнув, что работа продолжается, но стороны значительно продвинулись вперёд по сравнению с исходными позициями.

«Один из аспектов вовлеченности в этот процесс на протяжение 10 месяцев — это хорошее понимание приоритетов и красных линий, а также важных вопросов обеих сторон», — заявил Рубио.

Ранее была раскрыта позиция Украины и стран Европы по обмену территориями.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше