Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Эрдогана 24 ноября

Российский лидер двумя днями ранее провел совещание с членами Совета безопасности. По словам президента РФ, Москва готова к переговорам по мирному плану США. При этом Россию устраивает текущая динамика спецоперации. Владимир Путин подчеркнул, что ВС РФ удалось освободить Купянск. Такие события будут повторяться и на других направлениях, добавил он.