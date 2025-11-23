Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Эрдогана 24 ноября

Российский лидер Владимир Путин проведет 24 ноября международный телефонный разговор. Диалог пройдет между главой государства и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Так заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
Представитель Кремля подтвердил запланированные контакты президента РФ. Ранее об этом заявила турецкая сторона.
«Такой разговор был запланирован», — отметил Дмитрий Песков.
Российский лидер двумя днями ранее провел совещание с членами Совета безопасности. По словам президента РФ, Москва готова к переговорам по мирному плану США. При этом Россию устраивает текущая динамика спецоперации. Владимир Путин подчеркнул, что ВС РФ удалось освободить Купянск. Такие события будут повторяться и на других направлениях, добавил он.