Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Эрдогана 24 ноября

У Путина и Эрдогана запланирован разговор, сообщил Песков.

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин проведет 24 ноября международный телефонный разговор. Диалог пройдет между главой государства и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Так заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

Представитель Кремля подтвердил запланированные контакты президента РФ. Ранее об этом заявила турецкая сторона.

«Такой разговор был запланирован», — отметил Дмитрий Песков.

Российский лидер двумя днями ранее провел совещание с членами Совета безопасности. По словам президента РФ, Москва готова к переговорам по мирному плану США. При этом Россию устраивает текущая динамика спецоперации. Владимир Путин подчеркнул, что ВС РФ удалось освободить Купянск. Такие события будут повторяться и на других направлениях, добавил он.

