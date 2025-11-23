Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц счёл неприемлемыми финансовые аспекты плана США по Украине

Немецкий канцлер Фридрих Мерц считает, что положения американского мирного плана по Украине, касающиеся распределения замороженных российских активов, «неприемлемы».

Источник: Reuters

Свою точку зрения он озвучил ARD.

Политик подчеркнул, что США не могут отдавать распоряжения, касающиеся средств, находящихся в ЕС.

«Если этот кредит будет предоставлен, он будет предоставлен Европейским союзом и передан Украине, чтобы она могла продолжать закупать оружие», — указал канцлер ФРГ.

Ранее Мерц заявил, что выдвинул для предварительного согласования с Россией новое предложение по плану США по Украине.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше