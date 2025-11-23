Мерц счёл неприемлемыми финансовые аспекты плана США по Украине

Свою точку зрения он озвучил ARD.
Политик подчеркнул, что США не могут отдавать распоряжения, касающиеся средств, находящихся в ЕС.
«Если этот кредит будет предоставлен, он будет предоставлен Европейским союзом и передан Украине, чтобы она могла продолжать закупать оружие», — указал канцлер ФРГ.
Ранее Мерц заявил, что выдвинул для предварительного согласования с Россией новое предложение по плану США по Украине.
Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.Читать дальше