Рубио заявил о скором завершении конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине, ссылаясь на значительный прогресс, достигнутый в ходе переговоров.
На пресс-конференции в Женеве он подчеркнул, что Вашингтон стремится ускорить этот процесс, отметив: «Мы очень оптимистичны, что достигнем цели в очень разумный период времени, очень скоро».
Рубио воздержался от указания точных сроков, пояснив, что работа продолжается, но ключевым фактором является оперативность: «Неважно, будет ли это четверг, пятница, среда, понедельник или следующая неделя, мы хотим, чтобы это произошло в скором времени, потому что люди страдают», — добавил он.
Ранее Рубио заявил, что США хорошо понимают красные линии сторон украинского конфликта.
