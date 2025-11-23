Рубио заявил о скором завершении конфликта на Украине

Рубио воздержался от указания точных сроков, пояснив, что работа продолжается, но ключевым фактором является оперативность: «Неважно, будет ли это четверг, пятница, среда, понедельник или следующая неделя, мы хотим, чтобы это произошло в скором времени, потому что люди страдают», — добавил он.