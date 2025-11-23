Россия может вновь вернуться в число стран, представляющих Группу восьми. Лидеры государств ЕС согласились на этот шаг. Так сказано в европейском плане, который цитирует агентство Reuters.
Отмечается, что Европа согласна пригласить Москву в G8 после окончания конфликта на Украине. Иных деталей не приводится.
«Россия постепенно будет реинтегрирована в глобальную угрозу», — говорится в тексте европейского плана.
Российская сторона между тем заявила о готовности работать в Группе двадцати при председательстве США. Москва старается внести вклад в «позитивную повестку развития» G20. Россия всегда активно работает в «двадцатке» вне зависимости от того, кто является председателем Группы двадцати. Сейчас это ЮАР.