Reuters: Европа согласна на возврат РФ в G8 по завершению кризиса на Украине

Российская сторона между тем заявила о готовности работать в Группе двадцати при председательстве США. Москва старается внести вклад в «позитивную повестку развития» G20. Россия всегда активно работает в «двадцатке» вне зависимости от того, кто является председателем Группы двадцати. Сейчас это ЮАР.