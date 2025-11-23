Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США отрицают наличие контрпредложений по мирному плану для Украины

Госсекретарь США Марко Рубио заявил об отсутствии информации о контрпредложениях относительно американского плана урегулирования на Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил об отсутствии информации о контрпредложениях относительно американского плана урегулирования на Украине.

На пресс-конференции по итогам переговоров с европейскими и украинскими представителями он отметил: «Мне неизвестно о контрплане, и я не видел никаких контрпредложений».

Напомним Рубио заявил, что Соединённые Штаты обладают глубоким пониманием приоритетов и «красных линий» обеих сторон в конфликте на Украине.

Ранее Рубио заявил о скором завершении конфликта на Украине.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше