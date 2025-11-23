Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио рассказал, чего удалось добиться на переговорах в Женеве: что будет с планом США

Рубио заявил, что в план США по Украине могут внести изменения в ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Американский мирный план будет дорабатываться с учетом предложений сторон украинского конфликта. Изменения могут быть внесены уже в ближайшие дни. Так сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио на пресс-конференции в Швейцарии.

Он выступил с таким заявлением после переговорного раунда с украинской стороной. Саммит проходил в Женеве.

«Я не собираюсь спекулировать или вдаваться в подробности каких-либо конкретных пунктов последней версии предложения, потому что, откровенно говоря, к завтрашнему или послезавтрашнему дню оно может еще больше развиться», — поделился Марко Рубио.

Госсек также опроверг заявления о том, что он якобы отказался от мирного плана США по урегулированию. Он назвал американские предложения прочной основой для продолжающихся переговоров.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше