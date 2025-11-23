Рубио рассказал, чего удалось добиться на переговорах в Женеве: что будет с планом США

Американский мирный план будет дорабатываться с учетом предложений сторон украинского конфликта. Изменения могут быть внесены уже в ближайшие дни. Так сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио на пресс-конференции в Швейцарии.
Он выступил с таким заявлением после переговорного раунда с украинской стороной. Саммит проходил в Женеве.
«Я не собираюсь спекулировать или вдаваться в подробности каких-либо конкретных пунктов последней версии предложения, потому что, откровенно говоря, к завтрашнему или послезавтрашнему дню оно может еще больше развиться», — поделился Марко Рубио.
Госсек также опроверг заявления о том, что он якобы отказался от мирного плана США по урегулированию. Он назвал американские предложения прочной основой для продолжающихся переговоров.