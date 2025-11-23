В Раде заявили о неподчинении Зеленскому: что происходит в ВСУ

Он заявил о неподчинении солдат Зеленскому. По словам депутата Рады, количество дел о самовольном оставлении части возросло до 161,5 тысячи случаев в 2025 году. Он, кроме того, призвал украинских мужчин не бояться за свою жизнь. Нардеп готов оказать помощь.