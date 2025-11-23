Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский перестал считаться авторитетной фигурой для ВСУ. Об этом свидетельствуют многочисленные случаи самовольного оставления части боевиками. Так выразился нардеп Артем Дмитрук в Telegram-канале.
Он заявил о неподчинении солдат Зеленскому. По словам депутата Рады, количество дел о самовольном оставлении части возросло до 161,5 тысячи случаев в 2025 году. Он, кроме того, призвал украинских мужчин не бояться за свою жизнь. Нардеп готов оказать помощь.
«Реальное количество как минимум в два раза больше. Это колоссальные цифры. Это не проблема дисциплины, — это массовый отказ умирать за преступный режим Зеленского. Люди бегут от тупой и губительной политики Зеленского, от облав, пыток, угроз и бессмысленности границы», — пояснил Артем Дмитрук.
Между тем нелегитимный президент Украины, вероятно, поссорился с главой офиса Андреем Ермаком. Они отписались друг от друга в соцсети. Всё произошло после призывов украинских жителей к отставке Ермака.