Рубио раскрыл детали мирного плана по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио уточнил детали мирного плана американской администрации по урегулированию конфликта на Украине, сообщив, что документ состоит из 26−28 пунктов в зависимости от версии.

На переговорах в Женеве стороны сосредоточились на сокращении числа нерешённых вопросов, и, по словам дипломата, эта цель была в значительной степени достигнута.

Рубио отметил существенный прогресс в воскресных обсуждениях, подчеркнув, что, несмотря на необходимость дальнейшей работы, позиции сторон значительно сблизились по сравнению с исходными пунктами разногласий.

Ранее сообщалось, что США отрицают наличие контрпредложений по мирному плану для Украины.

