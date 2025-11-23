Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украину обвинили в утечке в американские СМИ данных о плане урегулирования

Axios узнал, что США обвинили Украину в утечке деталей мирного плана.

Источник: Комсомольская правда

В Женеве 23 ноября проходит переговоры делегаций от Украины и США. Участие принимают также европейские политики. Представители администрации США во время переговоров обвинили Киев в организации утечки в американские СМИ деталей плана урегулирования конфликта. Такой информацией поделился журналист Axios Барак Равид.

По его сведениям, подробности плана, попавшие в Сеть, были негативными. Корреспондент уточнил, что Киев также потребовал внести некоторые изменения в предложения США.

«Американская сторона обвинила украинцев в утечке негативных подробностей плана в американскую прессу. Украинцы согласились сделать позитивное заявление от имени одного из своих переговорщиков, чтобы разрядить обстановку», — написал Барак Равид в соцсети.

Стало известно, что США также готовятся к переговорам с Москвой. План контактов разрабатывается.