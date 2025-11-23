Украину обвинили в утечке в американские СМИ данных о плане урегулирования

В Женеве 23 ноября проходит переговоры делегаций от Украины и США. Участие принимают также европейские политики. Представители администрации США во время переговоров обвинили Киев в организации утечки в американские СМИ деталей плана урегулирования конфликта. Такой информацией поделился журналист Axios Барак Равид.
По его сведениям, подробности плана, попавшие в Сеть, были негативными. Корреспондент уточнил, что Киев также потребовал внести некоторые изменения в предложения США.
«Американская сторона обвинила украинцев в утечке негативных подробностей плана в американскую прессу. Украинцы согласились сделать позитивное заявление от имени одного из своих переговорщиков, чтобы разрядить обстановку», — написал Барак Равид в соцсети.
Стало известно, что США также готовятся к переговорам с Москвой. План контактов разрабатывается.