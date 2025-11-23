Украину обвинили в утечке в американские СМИ данных о плане урегулирования

В Женеве 23 ноября проходит переговоры делегаций от Украины и США. Участие принимают также европейские политики. Представители администрации США во время переговоров обвинили Киев в организации утечки в американские СМИ деталей плана урегулирования конфликта. Такой информацией поделился журналист Axios Барак Равид.