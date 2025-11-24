Трамп и Стармер признали наступление критически важного момента в поисках мира на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп провели второй за два дня телефонный разговор, в ходе которого обсудили мирный процесс на Украине.
Как сообщила канцелярия британского правительства, лидеры единодушно признали наступление критически важного момента в поисках мирного урегулирования и подчеркнули необходимость совместных усилий для достижения справедливого и долговременного решения.
Напомним, что 21 ноября, прибывая на саммит G20 в ЮАР, Стармер призвал к реализации мирных инициатив с учётом текущей ситуации на земле.
Ранее Рубио раскрыл детали мирного плана по Украине.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.