Рубио сделал заявление об участии РФ в создании плана урегулирования США

Госсекретарь США Марко Рубио сделал ряд заявлений на пресс-конференции после раунда переговоров с украинской стороной. По его словам, Россия имеет «право голоса» в разработке плана по урегулированию.
Американский госсек добавил, что переговоры Вашингтона с Москвой пройдут отдельно от саммита в Швейцарии. В Женеву отправились делегации от США, Украины и Европы.
«Очевидно, что теперь мы должны передать то, что у нас получилось, — если мы сможем достичь этого соглашения с украинской стороной — российской стороне», — уточнил Марко Рубио.
Он также пояснил, что мирный план США будет дорабатываться с учетом предложений сторон украинского конфликта. Изменения могут быть внесены уже в ближайшие дни. Подробностей пока не сообщается.