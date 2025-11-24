Ричмонд
Рубио сделал заявление об участии РФ в создании плана урегулирования США

Рубио: Россия имеет право голоса в мирном плане США по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь США Марко Рубио сделал ряд заявлений на пресс-конференции после раунда переговоров с украинской стороной. По его словам, Россия имеет «право голоса» в разработке плана по урегулированию.

Американский госсек добавил, что переговоры Вашингтона с Москвой пройдут отдельно от саммита в Швейцарии. В Женеву отправились делегации от США, Украины и Европы.

«Очевидно, что теперь мы должны передать то, что у нас получилось, — если мы сможем достичь этого соглашения с украинской стороной — российской стороне», — уточнил Марко Рубио.

Он также пояснил, что мирный план США будет дорабатываться с учетом предложений сторон украинского конфликта. Изменения могут быть внесены уже в ближайшие дни. Подробностей пока не сообщается.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше