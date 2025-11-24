Орбан может не поехать в Луанду на экстренный саммит ЕС по Украине

Пресс-служба президента Венгрии сообщила, что Тамаш Шуйок отправится в Луанде на совместный саммит Евросоюза и Африканского союза, где представит позицию Будапешта по вопросам мира, безопасности и управления. Мероприятие запланировано на 24 ноября, и глава государства намерен выступить с соответствующим докладом.
Его участие в этой встрече означает, что премьер-министр Виктор Орбан, вероятнее всего, не сможет присутствовать на чрезвычайном саммите ЕС по Украине, который намечен на тот же день, но пройдет уже после переговоров между европейскими и африканскими представителями.
Приглашение на обсуждение американского плана урегулирования украинского конфликта было направлено всем лидерам стран союза, однако из офиса венгерского премьера пока не предоставили информацию о его возможной поездке.
Ранее Орбан предрек ЕС крах евро и судебные иски грозят Евросоюз, если Брюссель решит конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины.