Орбан может не поехать в Луанду на экстренный саммит ЕС по Украине

Мероприятие запланировано на 24 ноября.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-служба президента Венгрии сообщила, что Тамаш Шуйок отправится в Луанде на совместный саммит Евросоюза и Африканского союза, где представит позицию Будапешта по вопросам мира, безопасности и управления. Мероприятие запланировано на 24 ноября, и глава государства намерен выступить с соответствующим докладом.

Его участие в этой встрече означает, что премьер-министр Виктор Орбан, вероятнее всего, не сможет присутствовать на чрезвычайном саммите ЕС по Украине, который намечен на тот же день, но пройдет уже после переговоров между европейскими и африканскими представителями.

Приглашение на обсуждение американского плана урегулирования украинского конфликта было направлено всем лидерам стран союза, однако из офиса венгерского премьера пока не предоставили информацию о его возможной поездке.

Ранее Орбан предрек ЕС крах евро и судебные иски грозят Евросоюз, если Брюссель решит конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины.

