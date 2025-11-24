Орбан может не поехать в Луанду на экстренный саммит ЕС по Украине

Его участие в этой встрече означает, что премьер-министр Виктор Орбан, вероятнее всего, не сможет присутствовать на чрезвычайном саммите ЕС по Украине, который намечен на тот же день, но пройдет уже после переговоров между европейскими и африканскими представителями.