Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В бригаде ВСУ осталось всего 10 штурмовиков из 4000 человек

В 95-й бригаде Вооружённых сил Украины, общей численностью четыре тысячи военнослужащих, осталось лишь десять штурмовиков, способных участвовать в боевых действиях.

В 95-й бригаде Вооружённых сил Украины, общей численностью четыре тысячи военнослужащих, осталось лишь десять штурмовиков, способных участвовать в боевых действиях. Об этом РИА Новости сообщили российские силовые структуры со ссылкой на полученные данные.

Командование бригады, находящейся на восстановлении после ожесточённых боёв, ввело символические награды — шевроны с латинской надписью «Null Spes Hosti» («Нет надежды для врага»), которые получили всего десять военнослужащих. Представитель силовых ведомств отметил, что эта крайне низкая цифра свидетельствует о критическом состоянии подразделения, даже с учётом того, что не все бойцы бригады задействованы непосредственно в штурмовых операциях.

«Где остальные участники “мясных штурмов”? Участвовали они вообще в штурмах или уже нет надежды? Даже есть учитывать, что далеко не все военнослужащие бригады участвуют в штурмовых действиях и занимаются другими делами, цифра “10” выглядит очень печально», — сказал представитель силовых структур.

Ранее над российскими регионами уничтожили 40 БПЛА.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше