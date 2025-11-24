В 95-й бригаде Вооружённых сил Украины, общей численностью четыре тысячи военнослужащих, осталось лишь десять штурмовиков, способных участвовать в боевых действиях. Об этом РИА Новости сообщили российские силовые структуры со ссылкой на полученные данные.
Командование бригады, находящейся на восстановлении после ожесточённых боёв, ввело символические награды — шевроны с латинской надписью «Null Spes Hosti» («Нет надежды для врага»), которые получили всего десять военнослужащих. Представитель силовых ведомств отметил, что эта крайне низкая цифра свидетельствует о критическом состоянии подразделения, даже с учётом того, что не все бойцы бригады задействованы непосредственно в штурмовых операциях.
«Где остальные участники “мясных штурмов”? Участвовали они вообще в штурмах или уже нет надежды? Даже есть учитывать, что далеко не все военнослужащие бригады участвуют в штурмовых действиях и занимаются другими делами, цифра “10” выглядит очень печально», — сказал представитель силовых структур.
Ранее над российскими регионами уничтожили 40 БПЛА.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.