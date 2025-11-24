Ричмонд
США заявили о контактах с Россией по мирному плану

Рубио заявил, что США получили от России письменные документы по миру на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Американская сторона получила от Москвы документы по урегулированию на Украине. Кроме того, прошли устные контакты. Такими данными поделился американский госсекретарь Марко Рубио в ходе пресс-конференции в Швейцарии.

По его словам, Вашингтон получил «множество письменных неофициальных документов». Госсек также уточнил, что переговоры между США и РФ продолжатся и дальше.

«Россия сообщала нам и устно то, что обсуждалось в течение долгого времени», — заявил Марко Рубио.

От США на саммит в Женеве с украинской стороной прибыли госсекретарь и спецпосланник американского лидера по международным вопросам Стив Уиткофф. Первый раунд переговоров завершился. Стороны вновь возобновили беседу после небольшой паузы.

