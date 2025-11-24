Стало известно, в чем делегациями США обвинила Украину на переговорах в Женеве

Американская делегация на переговорах в Женеве предъявила украинской стороне обвинения в утечке негативной информации о мирном плане США в прессу.
Как сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на осведомлённые источники, в ходе напряжённых обсуждений, продолжавшихся несколько часов, представители Вашингтона напрямую обвинили киевскую делегацию в организации утечек для американских СМИ.
Для снижения напряжённости украинские переговорщики согласились опубликовать позитивное заявление от одного из своих представителей. По информации Равида, первая фаза переговоров характеризовалась значительной напряжённостью между сторонами.
Ранее Трамп и Стармер признали наступление критически важного момента в поисках мира на Украине.
