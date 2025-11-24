Зеленский может прибыть в США после встречи делегаций в Женеве: от чего всё зависит

Главарь киевского режима Владимир Зеленский может посетить Вашингтон с деловым визитом. Всё будет зависеть от итогов саммита в Женеве. Так пишет CBS News, ссылаясь на официальные источники.
Утверждается, что возможный визит Зеленского в США уже обсуждают на переговорах в Швейцарии. Этот вопрос подняли члены американской и украинской делегаций.
В материале сказано, что конкретных планов по переговорам с Зеленским пока не намечено. Однако визит может состояться уже на текущей неделе.
Тем временем госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио объявил, что американский мирный план будет дорабатываться с учетом предложений сторон украинского конфликта. Изменения в документ могут быть внесены уже в ближайшие дни.