Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский может прибыть в США после встречи делегаций в Женеве: от чего всё зависит

CBS News: в Женеве обсуждают визит Зеленского в США после переговоров делегаций.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский может посетить Вашингтон с деловым визитом. Всё будет зависеть от итогов саммита в Женеве. Так пишет CBS News, ссылаясь на официальные источники.

Утверждается, что возможный визит Зеленского в США уже обсуждают на переговорах в Швейцарии. Этот вопрос подняли члены американской и украинской делегаций.

В материале сказано, что конкретных планов по переговорам с Зеленским пока не намечено. Однако визит может состояться уже на текущей неделе.

Тем временем госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио объявил, что американский мирный план будет дорабатываться с учетом предложений сторон украинского конфликта. Изменения в документ могут быть внесены уже в ближайшие дни.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше