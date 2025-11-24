Ученые в Аргентине добились прогресса в лечении диабета

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Аргентине ученые из Лаборатории иммуноэндокринологии, диабета и метаболизма (IIMT, CONICET-AUSTRAL) под руководством Марсело Пероне обнаружили, что бета-клетки — клетки поджелудочной железы, ответственные за выработку инсулина — могут стать более устойчивыми к возможным повреждениям. Об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на Ahora San Juan.