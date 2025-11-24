Ричмонд
Ученые в Аргентине добились прогресса в лечении диабета

В ходе исследования было выявлено, что бета-клетки могут использовать умеренные стрессовые ситуации, чтобы адаптироваться и противостоять последующим атакам, которые могли бы вызвать недостаток инсулина. Открытие может способствовать разработке новых методов лечения диабета.

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Аргентине ученые из Лаборатории иммуноэндокринологии, диабета и метаболизма (IIMT, CONICET-AUSTRAL) под руководством Марсело Пероне обнаружили, что бета-клетки — клетки поджелудочной железы, ответственные за выработку инсулина — могут стать более устойчивыми к возможным повреждениям. Об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на Ahora San Juan.

«В настоящее время многие исследователи работают над расшифровкой того, что происходит с инсулинпродуцирующими клетками, когда срабатывают механизмы, которые приводят к их гибели или дисфункции. Детальное понимание молекул, которые участвуют во внутриклеточных процессах, повышающих устойчивость бета-клеток, поможет предотвратить или лечить метаболические заболевания», — подчеркнул Марсело Пероне.

Ученые обнаружили, что очень низкие дозы воспалительного цитокина интерлейкина-1 бета (IL-1β) могут активировать процессы клеточной адаптации, укрепляя бета-клетки. При этом в повышенных концентрациях он, наоборот, вызывает дисфункцию или гибель бета-клеток, что может привести к возникновение болезни.

«Очень низкие дозы воспалительной молекулы IL-1β помогают клеткам, вырабатывающим инсулин, укрепляться. Это явление известно как гормезис и его можно понять с помощью знаменитой фразы, приписываемой Фридриху Ницше: то, что тебя не убивает, делает тебя сильнее», — добавил исследователь. -0-