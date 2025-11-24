СМИ: США и Украина добились прогресса на переговорах в Женеве

На переговорах в Женеве представители США и Украины достигли определённого прогресса в обсуждении мирного плана Вашингтона по урегулированию конфликта.
Как сообщает портал Axios со ссылкой на участвующих в процессе чиновников, встречи с участием госсекретаря Марко Рубио, спецпосланника Стива Уиткоффа, министра армии Дэниела Дрисколла и Джареда Кушнера прошли продуктивно и конструктивно.
«Высокопоставленные американские и украинские чиновники в Женеве добились прогресса в направлении возможного соглашения по предлагаемому Вашингтоном мирному плану», — пишет издание.
Ранее стало известно, в чем делегациями США обвинила Украину на переговорах в Женеве.
