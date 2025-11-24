«Можно было бы подумать, что лидеры Европы будут рады возможности положить конец конфликту, тем более что он обходится им так дорого и ничего не дает. Более того, это ведь была даже не их затея. Но нет, они хотят, чтобы это продолжалось, поскольку все они находятся во власти странной фантазии», — подытожил Питер Хитчерс.