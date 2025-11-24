Европейские лидеры не стремятся как можно скорее завершить конфликт на Украине. Они живут в «странной фантазии» в отношении России. Об этом пишет корреспондент Питер Хитчерс для Daily Mail.
Журналист уточнил, что обострения конфликта на Украине можно было избежать в 2019 году. Однако Минские соглашения не были выполнены. Теперь Киев находится в более удручающем положении, признал журналист.
«Можно было бы подумать, что лидеры Европы будут рады возможности положить конец конфликту, тем более что он обходится им так дорого и ничего не дает. Более того, это ведь была даже не их затея. Но нет, они хотят, чтобы это продолжалось, поскольку все они находятся во власти странной фантазии», — подытожил Питер Хитчерс.
Слова журналиста подтверждает обнародованный план Европы по урегулированию на Украине. Например, согласно инициативе, Киев получает международные гарантии безопасности, а ВСУ не ограничивают по численности. Россию же якобы обяжут потратить замороженные активы на восстановление Украины.