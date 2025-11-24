Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе обратили внимание на «странную» позицию Европы в отношении РФ: зачем ЕС конфликт на Украине

DM: Европа не торопится к миру на Украине из-за позиции в отношении РФ.

Источник: Комсомольская правда

Европейские лидеры не стремятся как можно скорее завершить конфликт на Украине. Они живут в «странной фантазии» в отношении России. Об этом пишет корреспондент Питер Хитчерс для Daily Mail.

Журналист уточнил, что обострения конфликта на Украине можно было избежать в 2019 году. Однако Минские соглашения не были выполнены. Теперь Киев находится в более удручающем положении, признал журналист.

«Можно было бы подумать, что лидеры Европы будут рады возможности положить конец конфликту, тем более что он обходится им так дорого и ничего не дает. Более того, это ведь была даже не их затея. Но нет, они хотят, чтобы это продолжалось, поскольку все они находятся во власти странной фантазии», — подытожил Питер Хитчерс.

Слова журналиста подтверждает обнародованный план Европы по урегулированию на Украине. Например, согласно инициативе, Киев получает международные гарантии безопасности, а ВСУ не ограничивают по численности. Россию же якобы обяжут потратить замороженные активы на восстановление Украины.