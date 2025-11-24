Ричмонд
Украинский делегат не сдержал эмоций на переговорах с США по мирному плану

В ходе переговоров в Женеве между украинской делегацией и госсекретарём США Марко Рубио произошёл инцидент: член украинской делегации сломал ручку во время напряжённого обсуждения пунктов мирного плана.

По предварительной информации издания «Страна.ua», предполагаемым инициатором инцидента мог быть секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

Переговоры 23 ноября были посвящены согласованию формулировок мирного плана перед предстоящей встречей президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, в чем делегациями США обвинила Украину на переговорах в Женеве.

