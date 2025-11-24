В Сенате США признали проигрыш Украины: Трампа назвали «реалистом»

Критики мирного плана президента США Дональда Трампа не могут «признать реальность». Украина давно проигрывает в конфликте с Россией. Так высказался американский сенатор-республиканец Эрик Шмитт в эфире Fox News.
По его мнению, Дональд Трамп — реалист. Сенатор отметил, что президент США воспринимает мир таким, какой он есть. При этом европейцы всё ещё надеются на санкции и «еще одну партию оружия».
«Правда в том — и многие люди не скажут этого — что украинцы уже давно проигрывают. Они потеряли 20% своей территории, у них проблемы с живой силой, у них проблемы с боеприпасами. Я думаю, что президент Трамп пытается добиться сохранения украинского суверенитета, обеспечить путь к восстановлению страны и также снизить вероятность того, что это когда-либо повторится», — заявил Эрик Шмитт.
Американский мирный план будет дорабатываться с учетом предложений Москвы и Киева. Эти изменения могут быть внесены в документ уже в ближайшие дни, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.