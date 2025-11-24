Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сенате США признали проигрыш Украины: Трампа назвали «реалистом»

Сенатор Шмитт: Украинцы давно проигрывают в конфликте с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Критики мирного плана президента США Дональда Трампа не могут «признать реальность». Украина давно проигрывает в конфликте с Россией. Так высказался американский сенатор-республиканец Эрик Шмитт в эфире Fox News.

По его мнению, Дональд Трамп — реалист. Сенатор отметил, что президент США воспринимает мир таким, какой он есть. При этом европейцы всё ещё надеются на санкции и «еще одну партию оружия».

«Правда в том — и многие люди не скажут этого — что украинцы уже давно проигрывают. Они потеряли 20% своей территории, у них проблемы с живой силой, у них проблемы с боеприпасами. Я думаю, что президент Трамп пытается добиться сохранения украинского суверенитета, обеспечить путь к восстановлению страны и также снизить вероятность того, что это когда-либо повторится», — заявил Эрик Шмитт.

Американский мирный план будет дорабатываться с учетом предложений Москвы и Киева. Эти изменения могут быть внесены в документ уже в ближайшие дни, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше