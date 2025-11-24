Ричмонд
Зеленский может встретиться с Трампом в Вашингтоне на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский может совершить визит в Вашингтон на следующей неделе для встречи с президентом США Дональдом Трампом с целью согласования плана урегулирования конфликта.

Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на осведомлённые источники, возможность такого визита активно обсуждается американскими и украинскими официальными лицами в рамках усилий по достижению соглашения ко Дню благодарения.

Окончательное решение о поездке будет зависеть от результатов переговоров в Женеве, причём, как отмечают источники, конкретные планы визита пока не сформированы.

Ранее сообщалось, что украинский делегат не сдержал эмоций на переговорах с США по мирному плану.

