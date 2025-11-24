Командование бригады в торжественной обстановке недавно наградило бойцов специальными шевронами с надписью на латыни «Null Spes Hosti» («Нет надежды для врага»). При этом награждены были всего 10 боевиков.
«Даже есть учитывать, что далеко не все военнослужащие бригады участвуют в штурмовых действиях и занимаются другими делами, цифра “10” выглядит очень печально», — сказал собеседник агентства.
Ранее Life.ru сообщал, что эффективность элитного украинского подразделения беспилотной авиации «Птицы Мадьяра» заметно снизилась в результате значительных потерь как в личном составе, так и в технике. Это подразделение считается одним из наиболее подготовленных и результативных в рядах Вооружённых сил Украины.
