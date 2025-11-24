В 95-й бригаде ВСУ из четырёх тысяч человек осталось лишь 10 штурмовиков

Ранее Life.ru сообщал, что эффективность элитного украинского подразделения беспилотной авиации «Птицы Мадьяра» заметно снизилась в результате значительных потерь как в личном составе, так и в технике. Это подразделение считается одним из наиболее подготовленных и результативных в рядах Вооружённых сил Украины.