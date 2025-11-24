Reuters: Европа хочет предложить России вернуться в G8

Европейские инициаторы нового плана по достижению мира на Украине рассматривают возможность включения России в состав «Большой восьмерки». Такая информация содержится в проекте документа, который оказался в распоряжении агентства Рейтер.
Согласно содержанию плана, Москве может быть предложено вновь занять место в формате, который когда-то объединял ключевые мировые экономики. Этот шаг рассматривается как часть более широкого пакета мер, направленных на стабилизацию ситуации и восстановление контактов между основными глобальными игроками.
Однако заявления европейских лидеров пока не подтверждают единой позиции по этому вопросу. В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц, подводя итоги саммита G20 в Йоханнесбурге, отметил, что ряд стран G7 не считает возможным возобновление сотрудничества с Россией в рамках «восьмерки».
Ранее сообщалось, что план по урегулированию украинского конфликта, который разработали страны Европы в ответ на мирное предложение США, включает в себя пункт о вероятном вступлении Украины в НАТО.