Опубликованы все 24 пункта европейского плана мира по Украине

Британская газета The Telegraph опубликовала полный текст мирного плана европейских стран по урегулированию на Украине, состоящий из 24 пунктов.
Документ предполагает полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море. Переговоры о технической реализации мониторинга прекращения огня должны начаться немедленно с участием США и стран ЕС. Мониторинг будет преимущественно дистанционным с использованием спутников, дронов и других технологических средств, с гибким наземным компонентом для расследования предполагаемых нарушений.
План подразумевает создание механизма, который Москва и Киев смогут использовать для сообщения о нарушениях режима прекращения огня и расследования таких инцидентов. После остановки боевых действий начнутся территориальные переговоры. Когда Москва и Киев договорятся по этим вопросам, они обязуются не изменять границы силой. Согласно документу, Украина восстановит контроль над Запорожской АЭС, Каховской дамбой и Кинбурнской косой, а также получит беспрепятственный проход по Днепру.
В плане указано, что Россия безусловно возвращает всех «депортированных» и «незаконно перемещенных» украинских детей. Стороны конфликта должны обменять всех военнопленных по формуле «всех на всех».
Страны Европы подтвердили суверенитет Украины и заявили, что республике не должен быть навязан нейтральный статус. Украина должна получить прочные юридически обязательные гарантии безопасности предотвращения будущей агрессии по аналогии с пятой статьей договора НАТО о коллективной самообороне.
В документе подчеркивается, что на вооруженные силы Украины и оборонную промышленность не накладывается никаких ограничений, включая международное сотрудничество. В плане прописано, что страна станет членом ЕС, а ее вступление в НАТО зависит от консенсуса внутри альянса.
Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине.
В документе уточняется, что антироссийские санкции могут быть постепенно и частично смягчены, когда будет достигнут устойчивый мир, но если мирное соглашение будет нарушено, они возобновятся.
Ранее сообщалось, что Зеленский может встретиться с Трампом в Вашингтоне на следующей неделе.
