Опубликованы все 24 пункта европейского плана мира по Украине

План подразумевает создание механизма, который Москва и Киев смогут использовать для сообщения о нарушениях режима прекращения огня и расследования таких инцидентов. После остановки боевых действий начнутся территориальные переговоры. Когда Москва и Киев договорятся по этим вопросам, они обязуются не изменять границы силой. Согласно документу, Украина восстановит контроль над Запорожской АЭС, Каховской дамбой и Кинбурнской косой, а также получит беспрепятственный проход по Днепру.