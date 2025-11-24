ЕС согласился сократить армию ВСУ: об инициативе Европы

Страны Европы также настаивают на сохранении контроля Киева над Запорожской АЭС, Каховской дамбой, а также на беспрепятственных переходах по Днепру и контроле над Кинбурнской косой. Кроме того, ЕС предлагает рассматривать территориальные вопросы только после прекращения огня.