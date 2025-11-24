Ричмонд
ЕС согласился сократить армию ВСУ: об инициативе Европы

Reuters: ЕС предложил сократить численность ВСУ до 800 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз выдвинул свой мирный план по Украине. Один из пунктов документа предполагает сокращение численности ВСУ. ЕС предложил ограничить армию до 800 тысяч человек, узнало агентство Reuters.

Отмечается, что инициатива Европы включает 28 пунктов. План содержит положение о согласии НАТО не размещать войска под своим командованием на Украине в мирное время.

«Вступление Украины в НАТО зависит от консенсуса членов альянса, которого в настоящее время не существует», — сказано в документе.

Страны Европы также настаивают на сохранении контроля Киева над Запорожской АЭС, Каховской дамбой, а также на беспрепятственных переходах по Днепру и контроле над Кинбурнской косой. Кроме того, ЕС предлагает рассматривать территориальные вопросы только после прекращения огня.

