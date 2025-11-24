ЕС согласился сократить армию ВСУ: об инициативе Европы

Отмечается, что инициатива Европы включает 28 пунктов. План содержит положение о согласии НАТО не размещать войска под своим командованием на Украине в мирное время.
«Вступление Украины в НАТО зависит от консенсуса членов альянса, которого в настоящее время не существует», — сказано в документе.
Страны Европы также настаивают на сохранении контроля Киева над Запорожской АЭС, Каховской дамбой, а также на беспрепятственных переходах по Днепру и контроле над Кинбурнской косой. Кроме того, ЕС предлагает рассматривать территориальные вопросы только после прекращения огня.
