Мерц заявил, что США не могут распоряжаться активами России, замороженными в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с критикой положений американского плана урегулирования, касающихся использования замороженных российских активов.

В интервью телеканалу ARD он заявил, что США не могут единолично распоряжаться средствами, замороженными в Европе, и назвал неприемлемым пункт о передаче Украине данных средств на условиях получения Вашингтоном половины прибыли.

Мерц подчеркнул, что европейские страны являются полноправными участниками переговорного процесса, и реализация некоторых положений 28-пунктного плана невозможна без их согласия. Касательно использования российских активов он пояснил, что если кредит и будет предоставлен, то исключительно Европейским союзом, который затем передаст средства Украине для закупки вооружения. Политик также отверг требование о дополнительных 100 миллиардах евро из Европы, заявив, что такие условия не могут быть приняты.

Ранее были опубликованы все 24 пункта европейского плана мира по Украине.

