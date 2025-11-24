Мерц заявил, что США не могут распоряжаться активами России, замороженными в ЕС

Мерц подчеркнул, что европейские страны являются полноправными участниками переговорного процесса, и реализация некоторых положений 28-пунктного плана невозможна без их согласия. Касательно использования российских активов он пояснил, что если кредит и будет предоставлен, то исключительно Европейским союзом, который затем передаст средства Украине для закупки вооружения. Политик также отверг требование о дополнительных 100 миллиардах евро из Европы, заявив, что такие условия не могут быть приняты.