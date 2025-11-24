Посол МИД РФ Родион Мирошник заявил о возможности провокаций со стороны киевского режима на фоне мирных переговоров. По его словам, это могут быть случаи организации теракта под чужим флагом для придания предстоящим переговорам с участием США кровавого характера.
«Велика и опасность организации украинцами терактов или провокаций под чужим флагом. В условиях международного и внутриукраинского политического накала вполне вероятными могут быть попытки Киева либо отвлечь внимание от коррупционного скандала, либо придать кровавый фон переговорам, которые предлагают США», — объяснил Мирошник в беседе с «Известиями».
Как ранее отметил Мирошник, для прекращения боевых действий на Украине в течение трех месяцев требуется лишь решимость западных стран.
Напомним, 23 ноября американские представители прибыли в Женеву для консультаций с украинской и европейской сторонами. Эти переговоры были направлены на координацию позиций перед будущей встречей киевского главаря Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.