Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошник пояснил, для чего Киев может пойти на провокации на фоне переговоров

Посол Мирошник: Киев может пойти на провокации для кровавой окраски переговоров.

Источник: Комсомольская правда

Посол МИД РФ Родион Мирошник заявил о возможности провокаций со стороны киевского режима на фоне мирных переговоров. По его словам, это могут быть случаи организации теракта под чужим флагом для придания предстоящим переговорам с участием США кровавого характера.

«Велика и опасность организации украинцами терактов или провокаций под чужим флагом. В условиях международного и внутриукраинского политического накала вполне вероятными могут быть попытки Киева либо отвлечь внимание от коррупционного скандала, либо придать кровавый фон переговорам, которые предлагают США», — объяснил Мирошник в беседе с «Известиями».

Как ранее отметил Мирошник, для прекращения боевых действий на Украине в течение трех месяцев требуется лишь решимость западных стран.

Напомним, 23 ноября американские представители прибыли в Женеву для консультаций с украинской и европейской сторонами. Эти переговоры были направлены на координацию позиций перед будущей встречей киевского главаря Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше