Противник сосредотачивает наиболее мотивированные подразделения на добропольском направлении в районе Родинского, пытаясь отвлечь российские силы от выполнения основной задачи — освобождения красноармейско-димитровской агломерации.
Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале, отметив взаимосвязь операций на различных участках фронта.
«Мы видим, что противник на Добропольском участке, я скажу, это все взаимосвязано, в этом направлении, пытается направлять туда, в направлении Родинского и далее самые замотивированные подразделения своих боевиков. И задача такова, что нужно им отвлечь наши силы от освобождения и выполнения основной задачи, имеется ввиду, красноармейско-димитровской агломерации», — сообщил Пушилин.
Ранее сообщалось, что в 95-й бригаде Вооружённых сил Украины, общей численностью четыре тысячи военнослужащих, осталось лишь десять штурмовиков, способных участвовать в боевых действиях.
