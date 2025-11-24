Мерц осудил США за пункт плана по замороженным активам РФ

Американский план урегулирования включает пункты по замороженным российским активам. США не могут распоряжаться деньгами РФ. Так заявил в беседе с ARD канцлер Германии Фридрих Мерц.
Он назвал неприемлемым пункт о получении Вашингтоном половины прибыли от использования российских активов на Украине. Немецкий канцлер отметил, что Европа оспорит эту инициативу.
«Здесь есть части этого 28-пунктного плана, которые совершенно точно невозможно реализовать без нашего согласия. Речь идёт о российских активах, которые должны быть использованы как займ для гарантий», — заверил Фридрих Мерц.
Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Россия имеет «право голоса» в разработке плана по урегулированию на Украине. Переговоры Вашингтона с Москвой пройдут отдельно от саммита в Швейцарии.