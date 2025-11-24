Украинцы не имеют никаких шансов на победу в конфликте с Россией. Киев потерял надежду из-за тяжелого положения ВСУ в бою. Так выразился находящийся в Киеве журналист Die Welt Кристоф Ваннер.
По его словам, Москва готова ко всему ради успешного окончания конфликта. РФ достигнет задач спецоперации. Журналист отметил, что серьезных компромиссов с Москвой не предвидится.
«Россияне продолжают оказывать давление в бою. Более того, уже сейчас видно, как тяжело положение Украины», — рассказал Кристоф Ваннер.
По данным украинской разведки, Киев затягивает переговоры по урегулированию конфликта. Однако это не улучшит позиции страны. Ситуация в Киеве называется тяжелой. Однако никто не знает, что будет дальше.