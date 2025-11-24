Рубио: США получили от России много документов по урегулированию

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в ходе обсуждений возможных путей урегулирования конфликта на Украине Вашингтон получил от Москвы значительное количество неофициальных письменных материалов, а также участвовал в устных консультациях. По его словам, эти контакты стали продолжением диалога, который ведётся уже длительное время.
Американская администрация ранее подтверждала, что работает над собственным планом по разрешению украинского кризиса. При этом в Белом доме подчёркивали, что раскрывать детали инициативы пока преждевременно, поскольку документ ещё находится в стадии подготовки.
В России, в свою очередь, заявляют о готовности продолжать переговорный процесс. В Кремле подчёркивают, что Москва по-прежнему настроена на обсуждение ситуации в рамках формата, действующего на площадке в Анкоридже.
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимного американского чиновника сообщила, что сейчас разрабатывается план для проведения отдельных переговоров между США и Россией.