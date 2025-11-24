Рубио: США получили от России много документов по урегулированию

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в ходе обсуждений возможных путей урегулирования конфликта на Украине Вашингтон получил от Москвы значительное количество неофициальных письменных материалов, а также участвовал в устных консультациях. По его словам, эти контакты стали продолжением диалога, который ведётся уже длительное время.